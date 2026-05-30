Sabalenka vence Kasatkina e avança às oitavas de final em Roland Garros

A número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, segue firme em busca de seu primeiro título em Roland Garros e neste sábado (30) se garantiu nas oitavas de final após derrotar com tranquilidade a australiana de origem russa Daria Kasatkina com parciais de 6-0 e 7-5.

Mostrando toda sua força, Sabalenka fechou o primeiro set com um 'pneu' (6-0) em apenas 29 minutos contra a adversária que atualmente ocupa a 53ª posição do ranking mundial.

Talvez sofrendo de um leve excesso de confiança, a número 1 perdeu o game inicial do segundo set após cometer dois erros não forçados e uma dupla falta.

No entanto, Sabalenka empatou o set em 2-2 e quebrou o saque de sua adversária mais uma vez no momento em que Kasatkina sacava para forçar um tie-break, garantindo a vitória em uma hora e 17 minutos.

Com este triunfo, a bielorrussa se torna a nona mulher a alcançar a marca de 100 vitórias enquanto ocupa a posição de número 1 no ranking da WTA.

"Fico feliz por nunca desistir nos momentos difíceis", declarou Sabalenka, que perdeu a final de Roland Garros do ano passado para a americana Coco Gauff.

Nas oitavas de final, a número 1 vai enfrentar outra tenista quatro vezes campeã de Grand Slams: Naomi Osaka.

A bielorrussa derrotou a estrela japonesa duas vezes nesta temporada, mas Osaka venceu o único confronto entre as duas em Grand Slams, justamente nesta mesma fase, no US Open de 2018, a caminho da conquista do primeiro de seus quatro títulos de majors.

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