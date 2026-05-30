Liverpool anuncia demissão do técnico Arne Slot

Após uma temporada medíocre no comando do Liverpool, o técnico holandês Arne Slot está de saída do clube inglês apenas um ano após conquistar o título da Premier League, anunciou o clube inglês neste sábado (30).

"O Liverpool FC confirma que Arne Slot deixará seu cargo de técnico com efeito imediato e que o processo para a escolha de um sucessor já está em andamento", informou o clube de Anfield.

Após uma temporada de estreia bem-sucedida no comando dos 'Reds', coroada com o título da Premier League, Slot paga o preço pelos maus resultados da temporada 2025-2026, na qual o Liverpool terminou em quinto lugar na Premier League e foi eliminado nas quartas de final da Champions League pelo Paris Saint-Germain.

Slot não foi apenas uma vítima dos maus resultados. Ele também enfrentou duras críticas dos torcedores dos 'Reds' pela maneira como lidou com a situação de Mohamed Salah, o atacante egípcio, ídolo da torcida, que perdeu sua vaga de titular nesta temporada, a ponto de entrar em atrito aberto com seu treinador e deixar o clube ao final da campanha.

Os proprietários do clube destacaram os "sucessos" e a "liderança" demonstrados por Slot ao longo destes últimos dois anos mas acreditam que uma "mudança é necessária para que o clube continue a avançar".

"Arne parte com a nossa gratidão, com um título da Premier League em seu currículo e com a certeza de que ele e sua família serão sempre bem-vindos de volta a Anfield", declarou a diretoria num comunicado.

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