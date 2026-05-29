EUA é 'mais do que capaz' de retomar a guerra com o Irã, adverte chefe do Pentágono

Os Estados Unidos contam com reservas de armamentos suficientes e são “mais do que capazes” de retomar a guerra com o Irã, advertiu neste sábado (30) em Cingapura o chefe do Pentágono, Pete Hegseth.

“Nossas reservas são mais do que adequadas para isso, tanto lá quanto em todo o mundo, devido à forma como equilibramos munições de alta precisão e munições mais abundantes”, afirmou o secretário de Defesa durante a principal cúpula de segurança da Ásia.

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