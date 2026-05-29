Chefe do Pentágono diz que há preocupação 'justificável' diante do fortalecimento militar da China

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou neste sábado (29) que existe um “alarme justificável” em todo o Pacífico devido ao fortalecimento militar da China, e acrescentou que os Estados Unidos buscam um equilíbrio regional em que nenhum país tenha um poder sem controle.

“Quando observamos a região hoje em dia, há um alarme justificável em relação ao aumento histórico do poderio militar da China e à expansão de suas atividades”, declarou em Cingapura o secretário de Defesa durante a maior cúpula de segurança da Ásia. Segundo ele, Washington não busca “um confronto desnecessário na região”.

Hegseth falou no encontro conhecido como Diálogo Shangri-La, que reúne altos funcionários de defesa e especialistas de cerca de 45 países. Historicamente, esse evento tem servido de palco tanto para o debate aberto quanto para a diplomacia a portas fechadas.

Em seu discurso principal, Hegseth afirmou que Washington busca “um equilíbrio verdadeiramente estável [na Ásia] que beneficie tanto os americanos” quanto seus aliados.

Ou seja, “um equilíbrio de poder favorável, mas duradouro, no qual nenhum Estado, incluindo a China, possa impor sua hegemonia e colocar em risco a segurança ou a prosperidade”, acrescentou.

Hegseth lidera uma numerosa delegação americana, em notável contraste com a China, que enviou um grupo de especialistas militares e acadêmicos em vez do ministro da Defesa, Dong Jun, pelo segundo ano consecutivo.

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