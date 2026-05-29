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Chefe do Pentágono diz que alarme diante do fortalecimento militar da China é 'justificado'

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AFP
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Repórter
29/05/2026 22:52

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O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou neste sábado (29) que existe uma “preocupação justificável” em todo o Pacífico com o fortalecimento militar da China, e acrescentou que os Estados Unidos não buscam “um confronto desnecessário na região”. 

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“Quando observamos a região hoje em dia, há uma preocupação justificável em relação ao aumento histórico do poderio militar da China e à expansão de suas atividades”, declarou em Cingapura o secretário de Defesa durante a principal cúpula de segurança asiática, conhecida como Diálogo de Shangri-La. 

“O que buscamos (...) é um equilíbrio verdadeiramente estável que beneficie tanto os americanos quanto nossos aliados: um equilíbrio de poder favorável, mas duradouro, no qual nenhum Estado, incluindo a China, possa impor sua hegemonia e colocar em risco a segurança ou a prosperidade”, acrescentou.

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jhe-mjw/jhe/tc/arm/cr/ic

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