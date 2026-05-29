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EUA celebra conversas 'produtivas' entre comandantes militares de Israel e do Líbano

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AFP
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Repórter
29/05/2026 21:52

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Altos comandantes militares de Israel e do Líbano tiveram nesta sexta-feira (29), em Washington, conversas “produtivas”, informou um funcionário americano, que acrescentou que a reunião complementará as próximas discussões diplomáticas.

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“Hoje, no Pentágono, recebi delegações militares de Israel e do Líbano para a via de segurança que dá respaldo às conversas de paz em curso entre seus dois países”, afirmou no X Elbridge Colby, o segundo na hierarquia do Pentágono.

Colby não fez menção à fragilizada trégua em vigor no Líbano, enquanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta sexta que o Exército havia avançado mais para dentro do Líbano em paralelo aos intensos bombardeios.

O presidente libanês, Joseph Aoun, disse ao chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, que uma trégua era “a etapa obrigatória” para qualquer avanço nas negociações.

A reunião ocorreu em meio às negociações entre os Estados Unidos e o Irã, que quer incluir a frente libanesa do conflito em qualquer acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Os Estados Unidos sediarão, na próxima semana, uma nova rodada de conversas entre Israel e o Líbano.

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lb/llb/cr/mvl/ic

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