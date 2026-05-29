Washington sanciona rede que levava tecnologias americanas para beneficiar Irã

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (29) que desmantelaram um sistema “sofisticado” de transferência de tecnologias de defesa para o Irã, em plena negociação para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

A rede “se fazia passar por empresas americanas e as enganava para obter tecnologias sensíveis destinadas às forças armadas do regime iraniano”, informou o Departamento de Estado em comunicado.

O líder da rede “enganou dezenas de empresas de tecnologia americanas por vários milhões de dólares, passando-se por empresas americanas legítimas”, segundo Washington.

Ele e seus aliados buscavam “adquirir equipamentos de última geração, em particular analisadores de espectro e dispositivos de detecção de segurança, para o setor de defesa iraniano”.

O plano consistia em criar sites falsos que imitavam companhias americanas reais, utilizar intermediários em Dubai para receber as entregas e depois introduzir clandestinamente essas tecnologias no Irã, violando as sanções dos Estados Unidos, explicou o Departamento de Estado.

Os Estados Unidos exercem forte pressão sobre o poder iraniano a fim de limitar sua capacidade de levar a cabo “suas atividades desestabilizadoras”.

Atualmente, Washington e Teerã negociam um acordo de paz para o Oriente Médio mediado pelo Paquistão.

Na quinta-feira, o Departamento de Estado anunciou uma recompensa de até 15 milhões de dólares (75,5 milhões de reais, na cotação atual) por qualquer informação “que permita perturbar os mecanismos financeiros da Guarda Revolucionária Islâmica”.

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