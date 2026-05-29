Autoridades divergem em meio a protestos em centro de detenção nos EUA

Autoridades do estado de Nova Jersey anunciaram nesta sexta-feira (29) que vão assumir a segurança no entorno de um centro de detenção de imigrantes, após confrontos entre agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) e manifestantes que criticam as condições dos detentos no local.

Vários dias de distúrbios em frente ao centro de detenção do ICE em Newark resultaram em diversas prisões, em meio a uma forte oposição à política linha-dura do governo americano. "Nossa polícia estadual assumirá as operações de segurança pública no entorno do Delaney Hall, em vez do ICE", anunciou hoje a procuradora-geral de Nova Jersey, Jennifer Davenport.

A democrata Mikie Sherrill, governadora do estado, acrescentou: "Observamos um aumento do risco para a segurança pública nos arredores do Delaney Hall. Tornou-se inseguro, o que é totalmente inaceitável. Devemos fazer tudo o que pudermos para acalmar a situação agora. Não darei ao ICE pretexto para ampliar suas operações em nosso estado."

Dezessete pessoas foram presas em confrontos com agentes federais nas últimas três noites, segundo o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin. "Aproximadamente 100 manifestantes anti-ICE se reuniram ao redor das instalações do Delaney Hall. Eles morderam, chutaram e socaram os agentes das forças de ordem", relatou o secretário, reclamando que a polícia estadual não foi enviada para ajudar os agentes do ICE.

Imagens divulgadas por veículos de imprensa americanos mostraram empurrões e confrontos entre manifestantes e policiais, que recorreram ao uso de spray de pimenta.

O Delaney Hall é um centro privado utilizado exclusivamente pelo ICE, com capacidade para cerca de mil detentos, e está em funcionamento desde 2025, coincidindo com a intensificação da campanha do governo Trump para deportar milhões de imigrantes em situação irregular.

Os distúrbios em frente ao Delaney Hall começaram após o início de uma greve de fome e de trabalho em protesto contra as condições de detenção.

Localizado na costa leste dos Estados Unidos, Nova Jersey é um dos chamados "estados santuário", que restringem sua cooperação com as autoridades federais de imigração. Autoridades de Nova Jersey e o governo Trump estão envolvidos em disputas legais sobre medidas contra a imigração.

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