Wall Street fecha em alta impulsionada por IA e esperança de acordo EUA-Irã

A bolsa de Nova York fechou no azul na sexta-feira (29), apoiada no interesse cada vez maior nos valores vinculados à inteligência artificial (IA) e pelas expectativas de um acordo entre Washington e Teerã.

Os três principais índices da bolsa americana voltaram a alcançar máximos históricos: o Dow Jones subiu 0,72%, a 51.032,46 pontos, o Nasdaq subiu 0,20% a 26.972,62 pontos e S&P 500, 0,22% a 7.580,09 pontos.

"Estamos fechando nossa nona semana consecutiva de lucros, principalmente graças à chegada de novos atores que parecem estar se beneficiando" do auge da IA, disse à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Após Micron e SanDisk, a última ação que captou a atenção dos investidores nesta sexta foi a da companhia de informática Dell, que disparou 32,77%, a 420,94 dólares.

A empresa surpreendeu todo mundo na véspera ao publicar resultados financeiros muito melhores que o esperado, inclusive com um aumento de receita no primeiro trimestre de quase 88% na comparação anual.

Os ganhos procedentes de servidores de IA se multiplicaram por mais de oito em relação ao ano anterior.

"A revolução da IA parece se estender para muito além de um punhado de gigantes dos semicondutores", como Nvidia e Broadcom, destacou Art Hogan.

Enquanto isso, a bolsa de Nova York se beneficiou de "uma onda de otimismo em relação à possível conclusão de um acordo de paz" entre Estados Unidos e Irã, opinaram analistas da Briefing.com.

Embora se acredite que as negociações estavam em risco, fontes em Washington informaram sobre um acordo-quadro com Teerã que inclui uma prorrogação de 60 dias do cessar-fogo vigente desde 8 de abril, que ainda requer a aprovação do presidente americano.

Diante desta perspectiva, os preços do petróleo caíram a níveis nunca vistos em quase seis semanas, o que em certa medida aliviou as preocupações inflacionárias.

O mercado não se perturbou, destacou Art Hogan, apesar de o Irã criticar duramente os Estados Unidos por suas "exigências excessivas, assim como por suas posições mutáveis e contraditórias".

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