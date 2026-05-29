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Juiz ordena que Trump retire seu nome do Kennedy Center

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Repórter
29/05/2026 18:34

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Um juiz americano ordenou nesta sexta-feira (29) que o presidente Donald Trump retire seu nome do Kennedy Center, e suspendeu até nova ordem o fechamento por dois anos dessa prestigiada instituição cultural.

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Após assumir o controle do Kennedy Center, Trump adicionou seu nome ao local, por decisão do conselho administrativo, liderado por seus aliados.

"O tribunal concluiu que a junta excedeu sua autoridade legal ao renomear unilateralmente o Kennedy Center em homenagem ao presidente Trump", anunciou o juiz.

Localizado no coração da capital americana, o centro de artes cênicas foi nomeado em homenagem ao presidente democrata assassinado John F. Kennedy. Em dezembro, seu conselho administrativo mudou o nome da instituição para Trump Kennedy Center.

O nome do republicano foi adicionado à fachada do prédio, acima do nome de Kennedy, mas a sentença do juiz estabelece que apenas o Congresso tem o direito de mudar o nome do centro.

O governo tem 14 dias para remover o nome de Trump da fachada. O juiz também bloqueou a exigência de Trump de fechar o Kennedy Center por dois anos para reformas.

Desde que iniciou seu segundo mandato, em janeiro de 2025, Trump tomou várias medidas para incluir seu nome e sua imagem em espaços oficiais, rompendo com a tradição política americana. Também ordenou a demolição da Ala Leste da Casa Branca, para construir um grande salão de baile.

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sst/llb/vel/cr/vel/lb/am

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