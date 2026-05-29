Barcelona oficializa contratação do atacante inglês Anthony Gordon

AFP
AFP
Repórter
29/05/2026 18:10

O atacante inglês Anthony Gordon assinou um contrato de cinco anos com o Barcelona, anunciou o clube catalão nesta sexta-feira (29), confirmando um acordo que a imprensa dava como fechado há dias.

O jogador de 25 anos, que estava no Newcastle, é o primeiro reforço do Barça para a temporada 2026/2027 e chega para compor o ataque após a saída do artilheiro polonês Robert Lewandowski de 37 anos.

"Barcelona e Newcastle chegaram a um acordo para que Anthony Gorton se torne um novo jogador 'blaugrana' nas próximas cinco temporadas", escreveu o Barça em comunicado.

O valor da transferência não foi divulgado, mas segundo uma fonte interna consultada nesta semana pela AFP, o clube espanhol ofereceu 70 milhões de euros (R$ 413 milhões na cotação atual), mais outros 10 milhões de euros (R$ 59 milhões) em variáveis.

Gordon, que tem 17 jogos pela seleção da Inglaterra, foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Revelado pelo Everton, o atacante foi contratado pelo Newcastle em 2023 por 50 milhões de euros (R$ 275 na cotação da época).

Nesta temporada, ele enfrentou o Barcelona duas vezes na Liga dos Campeões, competição na qual marcou dez gols em 12 jogos.

Estado de Minas

