'Não sei', diz Djokovic sobre retornar a Roland Garros
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"Não sei": o ex-número 1 do mundo Novak Djokovic (39 anos), eliminado nesta sexta-feira (29) na terceira rodada pelo brasileiro João Fonseca (19), não confirmou se voltará a disputar o torneio de Roland Garros no futuro.
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Por duas vezes, o astro sérvio respondeu com um "não sei" a um jornalista que o perguntou sobre o assunto na entrevista coletiva após a maratona de quase cinco horas que terminou com a vitória do jovem brasileiro por 3 sets a 2 (4-6, 4-6, 6-3, 7-5 e 7-5).
No ano passado, Djokovic também havia deixado a dúvida no ar após cair na semifinal diante do italiano Jannik Sinner, afirmando na ocasião que aquele poderia ter sido seu "último" jogo em Roland Garros.
O vencedor de 24 torneios de Grand Slam, recorde que divide com a australiana Margaret Court, chegou à final do Aberto da Austrália em janeiro, mas depois sua temporada foi prejudicada por uma lesão.
A próxima oportunidade de conquistar o cobiçado 25º Grand Slam de sua carreira será em Wimbledon, entre junho e julho, onde Djokovic já foi campeão sete vezes.
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