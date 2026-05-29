Hamas acusa Israel de violar a trégua por ordenar a expansão de seu controle em Gaza

O Hamas acusou nesta sexta-feira (29) o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de ter cometido uma "violação flagrante" do cessar-fogo acordado em outubro ao ordenar que seu Exército se apoderasse de mais território da Faixa de Gaza.

"Em uma violação flagrante de todos os acordos, como costuma fazer, Netanyahu anunciou a ampliação do controle sobre 70% da Faixa de Gaza, enquanto continuam os massacres e a fome", declarou à AFP o porta-voz do movimento islamista palestino, Basem Naim.

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