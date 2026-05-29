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Hamas acusa Israel de violar a trégua por ordenar a expansão de seu controle em Gaza

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AFP
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Repórter
29/05/2026 15:40

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O Hamas acusou nesta sexta-feira (29) o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de ter cometido uma "violação flagrante" do cessar-fogo acordado em outubro ao ordenar que seu Exército se apoderasse de mais território da Faixa de Gaza.

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"Em uma violação flagrante de todos os acordos, como costuma fazer, Netanyahu anunciou a ampliação do controle sobre 70% da Faixa de Gaza, enquanto continuam os massacres e a fome", declarou à AFP o porta-voz do movimento islamista palestino, Basem Naim.

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str-lba/smw/jvb/am

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