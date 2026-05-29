Matheus Cunha quer 'marcar' seu nome na Copa do Mundo pela Seleção

Há muito alvo de comparações pejorativas com Ronaldo e outros grandes atacantes do passado na Seleção Brasileira, Matheus Cunha declarou nesta sexta-feira (29) que está pronto para "marcar" seu nome na Copa do Mundo de 2026.

Jogador do Manchester United, Matheus tem a versatilidade como sua maior virtude: é um atacante que gosta de recuar para buscar jogo com seus companheiros e praticamente se transforma em um meio-campista.

E o técnico Carlo Ancelotti tirou proveito dessa característica desde que iniciou seu ciclo à frente da Seleção, há um ano.

"Eu acho que é gratificante você poder demonstrar e ser reconhecido pelo, creio eu, meu ponto mais forte e ser julgado por isso. Então, chegar aqui agora, numa posição que você é mais habituado a exercê-la durante o ano, sem dúvida nenhuma, te dá mais confiança", disse o atacante em entrevista coletiva na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

O time brasileiro iniciou nesta semana sua preparação para a Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

"A Seleção Brasileira é uma seleção de muitas glórias e fazer parte disso e também querer marcar seu nome na história é o nosso maior objetivo é o nosso maior sonho", disse Matheus, que completou 27 anos na última quarta-feira, justamente o primeiro dia da concentração.

"Ninguém quer ser lembrado por certos fracassos, a gente sempre quer trabalhar para que a gente seja lembrado por muitas glórias", acrescentou.

O atacante marcou dez gols e deu quatro assistências no Campeonato Inglês nesta temporada, ajudando o United a se classificar para a próxima Liga dos Campeões.

Pela Seleção, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, disputados no ano seguinte devido à pandemia de coronavírus, e agora quer a Copa do Mundo.

"Ter um ouro olímpico e um troféu de campeão do mundo, acho que não tem muito mais do que eu possa pedir a Deus", afirmou.

- Neymar sob os holofotes -

A lesão na panturrilha direita de Neymar continuou a gerar preocupação nesta sexta-feira, após a confirmação de que ele é dúvida para a estreia na Copa do Mundo, em 13 de junho, contra o Marrocos.

"Não só o Neymar. Para qualquer jogador que possa estar passando por um momento de dificuldade, de lesão, é triste", disse Matheus.

O atacante lembrou que jogadores como Estêvão, Rodrygo e Éder Militão estão fora do Mundial devido a lesões graves.

"Acho que a lesão dele [Neymar] é uma lesão onde vai claramente dar oportunidade de chegar bem", continuou.

O Brasil e Marrocos estão no Grupo C da Copa, junto com Haiti e Escócia.

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