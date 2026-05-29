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ONU alerta que 7,2 milhões de pessoas no Sudão do Sul precisam de ajuda alimentar urgente

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AFP
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Repórter
29/05/2026 13:52

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Mais de sete milhões de pessoas no Sudão do Sul, aproximadamente metade da população, precisam urgentemente de ajuda alimentar, alertou a ONU nesta sexta-feira (29). 

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O Programa Mundial de Alimentos (PMA) denunciou a "situação alarmante" no país mais jovem do mundo e afirmou que a organização está em uma "corrida contra o tempo" para ampliar sua resposta. 

"Estamos falando de 7,2 milhões de pessoas que precisam de assistência alimentar urgente", disse Mutinta Chimuka, diretora do PMA no Sudão do Sul, a jornalistas em Genebra por videoconferência da cidade de Bor, no estado de Jonglei. 

"A situação é crítica e exige atenção imediata para salvar vidas", acrescentou em um comunicado. 

O chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, já havia alertado no mês passado que o país da África Oriental corria o risco de mergulhar em uma "fome e colapso em larga escala". 

O Sudão do Sul conquistou sua independência do Sudão em 2011, mas logo mergulhou em uma guerra civil e permanece assolado por extrema pobreza, corrupção e insegurança.

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nl/rjm/gil/mab/meb/aa

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