ONU alerta que 7,2 milhões de pessoas no Sudão do Sul precisam de ajuda alimentar urgente
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Mais de sete milhões de pessoas no Sudão do Sul, aproximadamente metade da população, precisam urgentemente de ajuda alimentar, alertou a ONU nesta sexta-feira (29).
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O Programa Mundial de Alimentos (PMA) denunciou a "situação alarmante" no país mais jovem do mundo e afirmou que a organização está em uma "corrida contra o tempo" para ampliar sua resposta.
"Estamos falando de 7,2 milhões de pessoas que precisam de assistência alimentar urgente", disse Mutinta Chimuka, diretora do PMA no Sudão do Sul, a jornalistas em Genebra por videoconferência da cidade de Bor, no estado de Jonglei.
"A situação é crítica e exige atenção imediata para salvar vidas", acrescentou em um comunicado.
O chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, já havia alertado no mês passado que o país da África Oriental corria o risco de mergulhar em uma "fome e colapso em larga escala".
O Sudão do Sul conquistou sua independência do Sudão em 2011, mas logo mergulhou em uma guerra civil e permanece assolado por extrema pobreza, corrupção e insegurança.
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