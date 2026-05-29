ONU alerta que 7,2 milhões de pessoas no Sudão do Sul precisam de ajuda alimentar urgente

Mais de sete milhões de pessoas no Sudão do Sul, aproximadamente metade da população, precisam urgentemente de ajuda alimentar, alertou a ONU nesta sexta-feira (29).

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) denunciou a "situação alarmante" no país mais jovem do mundo e afirmou que a organização está em uma "corrida contra o tempo" para ampliar sua resposta.

"Estamos falando de 7,2 milhões de pessoas que precisam de assistência alimentar urgente", disse Mutinta Chimuka, diretora do PMA no Sudão do Sul, a jornalistas em Genebra por videoconferência da cidade de Bor, no estado de Jonglei.

"A situação é crítica e exige atenção imediata para salvar vidas", acrescentou em um comunicado.

O chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, já havia alertado no mês passado que o país da África Oriental corria o risco de mergulhar em uma "fome e colapso em larga escala".

O Sudão do Sul conquistou sua independência do Sudão em 2011, mas logo mergulhou em uma guerra civil e permanece assolado por extrema pobreza, corrupção e insegurança.

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