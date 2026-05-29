Sorteio define chaveamento das oitavas de final da Sul-Americana
O chaveamento das oitavas de final da Copa Sul-Americana foi definido em sorteio realizado nesta sexta-feira (29), na sede da Comenbol, em Luque, no Paraguai, com possíveis confrontos entre times brasileiros após os playoffs de acesso.
O Grêmio, que ficou em segundo no Grupo F, vai enfrentar o Bolívar, um dos terceiros que caíram da Copa Libertadores. O vencedor terá como adversário nas oitavas o São Paulo.
O Atlético-MG, que avançou como líder do Grupo B, poderá ter pela frente o Bragantino, que fará o playoff contra o Sporting Cristal, outra equipe que veio da Libertadores.
Por sua vez, o Botafogo, que fez a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana, vai enfrentar o vencedor do confronto entre Lanús e Cienciano, enquanto o Santos de Neymar terá que passar pelo Universidad Central de Venezuela para ir às oitavas contra o Macará do Equador.
Já o Vasco faz o playoff contra o Independiente Medellín para depois enfrentar o tradicional Olimpia.
- Chaveamento das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2026:
Boca Juniors (ARG)/O'Higgins (CHI) - Recoleta (PAR)
Bolívar (BOL)/Grêmio (BRA) - São Paulo (BRA)
Caracas (VEN)/Independiente Santa Fe (COL) - River Plate (ARG)
Independiente Medellín (COL)/Vasco (BRA) - Olimpia (PAR)
Sporting Cristal (PER)/Red Bull Bragantino (BRA) - Atlético-MG (BRA)
Universidad Central (VEN)/Santos (BRA) - Macará (EQU)
Nacional (URU)/Tigre (ARG) - Montevideo City Torque (URU)
Lanús (ARG)/Cienciano (PER) - Botafogo (BRA)
