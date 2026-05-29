Sorteio define chaveamento das oitavas de final da Sul-Americana

Juliana QUINTANA
Juliana QUINTANA
29/05/2026 13:52

O chaveamento das oitavas de final da Copa Sul-Americana foi definido em sorteio realizado nesta sexta-feira (29), na sede da Comenbol, em Luque, no Paraguai, com possíveis confrontos entre times brasileiros após os playoffs de acesso.

O Grêmio, que ficou em segundo no Grupo F, vai enfrentar o Bolívar, um dos terceiros que caíram da Copa Libertadores. O vencedor terá como adversário nas oitavas o São Paulo.

O Atlético-MG, que avançou como líder do Grupo B, poderá ter pela frente o Bragantino, que fará o playoff contra o Sporting Cristal, outra equipe que veio da Libertadores.

Por sua vez, o Botafogo, que fez a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana, vai enfrentar o vencedor do confronto entre Lanús e Cienciano, enquanto o Santos de Neymar terá que passar pelo Universidad Central de Venezuela para ir às oitavas contra o Macará do Equador.

Já o Vasco faz o playoff contra o Independiente Medellín para depois enfrentar o tradicional Olimpia.

- Chaveamento das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2026:

Boca Juniors (ARG)/O'Higgins (CHI) - Recoleta (PAR)

Bolívar (BOL)/Grêmio (BRA) - São Paulo (BRA)

Caracas (VEN)/Independiente Santa Fe (COL) - River Plate (ARG)

Independiente Medellín (COL)/Vasco (BRA) - Olimpia (PAR)

Sporting Cristal (PER)/Red Bull Bragantino (BRA) - Atlético-MG (BRA)

Universidad Central (VEN)/Santos (BRA) - Macará (EQU)

Nacional (URU)/Tigre (ARG) - Montevideo City Torque (URU)

Lanús (ARG)/Cienciano (PER) - Botafogo (BRA)

