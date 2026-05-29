Flamengo e Cruzeiro fazem duelo brasileiro nas oitavas da Libertadores

O Flamengo, atual campeão, vai enfrentar o Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores, conforme definiu o sorteio realizado nesta sexta-feira (29), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

O clube carioca, tetracampeão do torneio e que passou como líder invicto do Grupo A com cinco vitórias e um empate, não terá vida fácil contra a Raposa, que terminou em segundo do Grupo D, eliminando o gigante Boca Juniors.

Quem passar desse confronto entre brasileiros vai enfrentar nas quartas de final o Deportes Tolima, da Colômbia, ou o Independiente del Valle, do Equador.

Do mesmo lado da chave, o Corinthians também terá um duelo complicado, contra o Rosario Central, da Argentina, comandado pelo veterano Ángel Di María.

Quem avançar terá pela frente na fase seguinte Estudiantes de La Plata ou Universidad Católica do Chile.

- Palmeiras tentará revanche -

Outro forte candidato ao título além do Flamengo, o Palmeiras, vice-campeão no ano passado, terá um reencontro com o Cerro Porteño, do Paraguai.

O time de Assunção terminou na liderança do Grupo F depois de derrotar o Verdão na semana passada em São Paulo, mas o sorteio da Conmebol deu uma chance de revanche para os brasileiros logo nas oitavas de final.

Nas quartas, Palmeiras ou Cerro terão pela frente o estreante Mirassol ou a LDU, que avançaram no Grupo G, com os equatorianos na liderança.

Por sua vez, o Fluminense também vai enfrentar um velho conhecido, o Independiente Rivadavia, da Argentina, que terminou a primeira fase invicto e superou o time carioca no Grupo C.

Quem avançar fará as quartas de final contra Platense, da Argentina, ou Coquimbo Unido, do Chile.

Os confrontos de oitavas de final da Libertadores serão disputados em agosto e a grande decisão do torneio está marcada para o dia 28 de novembro no Estádio Centenário, em Montevidéu.

-- Confrontos de oitavas de final da Copa Libertadores 2026 (times em negrito fazem o jogo de volta em casa):

Estudiantes de La Plata (ARG) -Universidad Católica (CHI)

Mirassol (BRA) -LDU (EQU)

Fluminense (BRA) -Independiente Rivadavia (ARG)

Deportes Tolima (COL) -Independiente del Valle (EQU)

Cruzeiro (BRA) -Flamengo (BRA)

Platense (ARG) -Coquimbo Unido (CHI)

Palmeiras (BRA) -Cerro Porteño (PAR)

Rosario Central (ARG) -Corinthians (BRA)

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