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Ativistas pró-palestinos interrompem amistoso de futebol entre Irlanda e Catar

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AFP
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Repórter
29/05/2026 10:06

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Ativistas pró-palestinos interromperam duas vezes o amistoso de futebol entre Irlanda e Catar, em Dublin, na noite de quinta-feira (28), em protesto contra dois jogos da Liga das Nações contra Israel, constatou um fotógrafo da AFP. 

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O grupo "The League of Ireland Fans for Palestine" (A Liga dos Torcedores da Irlanda pela Palestina, em tradução livre), que reivindicou a autoria da ação, pediu à Associação Irlandesa de Futebol, em uma publicação no Instagram nesta sexta-feira (29), que ouvisse "tanto seus jogadores quanto seus torcedores" e "se recusasse a jogar as partidas de outono contra Israel". 

A Irlanda enfrentará Israel pela Liga das Nações, com o jogo de ida marcado para 27 de setembro e a partida de volta a princípio em Dublin, em 4 de outubro. 

Em novembro, a Associação Irlandesa de Futebol aprovou uma moção solicitando à Uefa a suspensão imediata de Israel de todas as competições internacionais, mas não obteve apoio da entidade máxima do futebol europeu. 

Na noite de quinta-feira, o amistoso, vencido pela Irlanda por 1 a 0 contra o Catar, foi interrompido duas vezes por esses ativistas, que atiraram dezenas de bolas de tênis no campo em três ocasiões, confirmou a AFP.

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pmu/adm/psr/meb/aa

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