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Economia brasileira se recupera no 1º trimestre e cresce 1,1%

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Repórter
29/05/2026 09:54

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O Brasil registrou crescimento de 1,1% no primeiro trimestre deste ano, impulsionado pela agricultura e pela indústria, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a menos de cinco meses das eleições presidenciais de outubro. 

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Esse número representa um aumento em relação ao quarto trimestre de 2025, quando o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu apenas 0,3%, segundo dados revisados do IBGE.

Esta é uma boa notícia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca a reeleição. 

A recuperação se deve principalmente ao forte desempenho da agricultura (+2%), típico do início do ano, época de colheita. 

A indústria também apresentou dinamismo (+1%), enquanto o setor de serviços cresceu apenas 0,5%

O consumo das famílias aumentou 1%. 

Em 2025, o crescimento da economia brasileira foi de 2,3%.

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lg/jmo/nn/mar/aa

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