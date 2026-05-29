Economia brasileira se recupera no 1º trimestre e cresce 1,1%

O Brasil registrou crescimento de 1,1% no primeiro trimestre deste ano, impulsionado pela agricultura e pela indústria, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a menos de cinco meses das eleições presidenciais de outubro.

Esse número representa um aumento em relação ao quarto trimestre de 2025, quando o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu apenas 0,3%, segundo dados revisados do IBGE.

Esta é uma boa notícia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca a reeleição.

A recuperação se deve principalmente ao forte desempenho da agricultura (+2%), típico do início do ano, época de colheita.

A indústria também apresentou dinamismo (+1%), enquanto o setor de serviços cresceu apenas 0,5%

O consumo das famílias aumentou 1%.

Em 2025, o crescimento da economia brasileira foi de 2,3%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lg/jmo/nn/mar/aa