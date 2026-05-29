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Inflação anual na Alemanha desacelera para 2,6% em maio

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Repórter
29/05/2026 09:42

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A inflação anual na Alemanha desacelerou para 2,6% em maio, mais do que o esperado, graças a uma alta moderada nos preços da energia em meio às expectativas de reabertura do Estreito de Ormuz, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira (29). 

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Os preços da energia subiram 6,6% em maio em comparação com o mesmo período do ano anterior, após um salto de 10,1% em abril, de acordo com um comunicado da agência nacional de estatísticas Destatis. 

Analistas consultados pela FactSet previam uma taxa de inflação de 2,7%, após os 2,9% registrados em abril.

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jpl/pca/vmt/jvb/dbh/aa

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