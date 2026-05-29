Romênia declara cônsul-geral da Rússia persona non grata após ataque com drone
A Romênia declarou, nesta sexta-feira (29), o cônsul-geral da Rússia em Constança persona non grata e anunciou o fechamento do consulado russo na cidade banhada pelo Mar Negro, após a queda de um drone que feriu duas pessoas em um prédio residencial.
Como a Rússia assume "total responsabilidade por este incidente sem precedentes" perto da fronteira com a Ucrânia, "o cônsul-geral da Rússia em Constança foi declarado persona non grata e o consulado-geral da Rússia será fechado", declarou o presidente romeno, Nicusor Dan, em um pronunciamento.
