Executivo da Disney condenado a dois anos e meio de prisão na Rússia por posse de drogas

Um executivo da empresa americana The Walt Disney Company, detido em janeiro em um aeroporto de Moscou, foi condenado nesta sexta-feira (29) a dois anos e meio de prisão por um tribunal russo por posse de entorpecentes, informou a agência estatal Tass.

O homem, de 46 anos, identificado como Jugal Sudhir Daterao e cuja nacionalidade não foi divulgada, foi detido após desembarcar em Moscou procedente do Catar em posse de doces que continham substâncias entorpecentes, segundo a Tass.

A imprensa russa informou que o executivo tem nacionalidade indiana.

De acordo com a Tass, Daterao, que administra quase 20 projetos dentro da The Walt Disney Company, negou a posse de entorpecentes.

Ele declarou ao tribunal que os doces eram medicamentos receitados por um médico americano para aliviar os efeitos colaterais de uma cirurgia cerebral.

Desde o início da ofensiva na Ucrânia em 2022, a Rússia anunciou a detenção de vários cidadãos estrangeiros por diferentes motivos.

A jogadora americana de basquete Brittney Griner foi condenada em 2022 a nove anos de prisão pela posse de um vaporizador e líquido com cannabis, um produto proibido na Rússia, mas legal nos Estados Unidos. Ela foi libertada em dezembro de 2022 em uma troca pelo traficante de armas russo Viktor Bout.

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