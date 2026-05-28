Romênia afirma que drone russo atingiu prédio em seu território

O Ministério da Defesa da Romênia, país-membro da Otan, afirmou nesta sexta-feira (29) que um drone russo atingiu um prédio residencial em seu território e deixou dois feridos na cidade de Galati, perto da fronteira com a Ucrânia.

"Na noite de 28 para 29 de maio, a Federação Russa retomou seus ataques com drones contra alvos civis e infraestrutura na Ucrânia, perto da fronteira fluvial com a Romênia. Um desses drones penetrou no espaço aéreo romeno", disse a pasta em comunicado.

O aparelho "foi rastreado por radar até a parte sul da cidade de Galati e depois se chocou contra o telhado de um edifício residencial, o que provocou um incêndio no momento do impacto", acrescentou.

Várias incursões de drones vêm sendo detectadas na Romênia desde o início da ofensiva russa contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, mas esta é a primeira vez que um desses dispositivos se choca contra um prédio residencial.

Quando as aeronaves não tripuladas foram detectadas perto do espaço aéreo romeno, dois caças F-16 decolaram da base aérea de Fetesti, no leste do país, e "entraram em combate com os alvos", acrescentou o ministério.

A Ucrânia ativou um alerta aéreo nacional na madrugada desta sexta-feira, diante da possibilidade de novos ataques russos.

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