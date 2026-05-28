Líder opositora Machado se diz determinada a negociar com presidente interina na Venezuela
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A líder opositora María Corina Machado manifestou, nesta quinta-feira (28), sua “determinação” de negociar uma transição democrática com o governo interino à frente da Venezuela após a queda de Nicolás Maduro em janeiro.
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Machado pediu o apoio dos Estados Unidos para “impulsionar uma negociação política séria, firme e responsável com o regime interino para restaurar a democracia na Venezuela”, indica um comunicado assinado pela ganhadora do Nobel da Paz ao fim de um encontro com partidos políticos venezuelanos de oposição no Panamá.
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