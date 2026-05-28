Com Flaco López, Argentina divulga lista de convocados para a Copa do Mundo

Lionel Messi lidera a lista de 26 convocados da seleção da Argentina para a Copa do Mundo de 2026, apresentada nesta quinta-feira (28) pelo técnico Lionel Scaloni, que conta com o atacante Flaco López, do Palmeiras.

Messi terá assim a oportunidade de quebrar o recorde de participações em Mundiais, com seis, marca que também pode ser igualada pelo atacante português Cristiano Ronaldo e pelo goleiro mexicano Guillermo Ochoa.

O astro argentino, que completará 39 anos durante o torneio, gerou preocupação na 'Albiceleste' ao sofrer uma lesão no último domingo, em jogo do Inter Miami pela MLS.

O clube da Flórida informou na segunda-feira que o camisa 10 sofreu uma "fadiga muscular" na perna esquerda e que seu retorno dependia de sua evolução.

Scaloni, no entanto, tranquilizou os ânimos em entrevista à DSports publicada na terça-feira, garantindo que as notícias sobre a situação do craque não eram "tão ruins".

Com Messi na lista, o treinador surpreendeu ao deixar de fora o atacante do Real Madrid Franco Mastantuono, de 18 anos, considerado uma das maiores promessas do futebol argentino.

Atual campeã, a Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo de 2026 e fará sua estreia no torneio no dia 16 de junho, contra a Argélia, em Kansas City, antes de enfrentar Áustria e Jordânia.

- Lista de convocados da Argentina para a Copa do Mundo de 2026:

- Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa/ING), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha/FRA), Juan Musso (Atlético de Madrid/ESP).

- Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate/ARG), Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP), Lisandro Martínez (Manchester United/ING), Nicolás Otamendi (Benfica/POR), Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha/FRA), Cristian Romero (Tottenhman/ING), Facundo Medina (Olympique de Marselha/FRA), Nicolás Tagliafico (Lyon/FRA).

- Meio-campistas: Leandro Paredes (Boca Juniors/ARG), Rodrigo de Paul (Inter Miami/EUA), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/ALE), Enzo Fernández (Chelsea/ING), Alexis MacAllister (Liverpool/ING), Giovani Lo Celso (Betis/ESP), Valentín Barco (Strasbourg/FRA).

- Atacantes: Lionel Messi (Inter Miami/EUA), Nicolás Paz (Como/ITA), Thiago Almada, Nicolás González, Julián Álvarez, Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Lautaro Martínez (Inter de Milão/ITA), Flaco López (Palmeiras/BRA).

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