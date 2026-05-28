Fifa coloca à venda novo lote ingressos para a Copa do Mundo

Duas semanas antes da abertura, a Fifa colocou à venda, nesta quinta-feira (28), um novo lote de ingressos para os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026.

A Fifa anunciou em abril que as entradas para o torneio, que começa em 11 de junho, continuariam sendo oferecidas regularmente até a final, em 19 de julho.

"Os ingressos estão disponíveis por ordem de chegada, enquanto durar o estoque", explicou a entidade na conta da Copa do Mundo no X, acrescentando que as vendas começaram às 18h (horário de Brasília) em seu site oficial.

Segundo o presidente da Fifa, Gianni Infantino, mais de cinco milhões de ingressos foram vendidos, dos aproximadamente sete milhões colocados à venda.

Dessa forma, o recorde de 3,5 milhões de ingressos vendidos para uma Copa do Mundo, registrado na edição de 1994, a primeira nos Estados Unidos, já teria sido superado.

Em 2026, o país receberá 78 dos 104 jogos do Mundial, que também tem como anfitriões os vizinhos México e Canadá.

O sistema de venda de ingressos tem sido uma enorme fonte de tensão em torno da primeira Copa do Mundo com 48 seleções, mas não apenas por causa de seus preços exorbitantes.

Na quarta-feira, as procuradorias-gerais dos estados de Nova York e Nova Jersey anunciaram a abertura de uma investigação após relatos de que alguns torcedores que compraram ingressos acabaram sendo alocados em assentos de categoria inferior à que haviam escolhido inicialmente.

Em abril, a Fifa informou que os mapas dos estádios apresentados no momento da compra, posteriormente modificados, eram "apenas para orientação".

Infantino também argumentou que os preços estão em linha com o mercado do entretenimento dos Estados Unidos e com a demanda de um torneio dessa magnitude.

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