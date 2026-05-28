Anthropic arrecada US$ 65 bilhões e atinge valorização de US$ 965 bilhões

A Anthropic informou nesta quinta-feira (28) que arrecadou US$ 65 bilhões (R$ 328 bilhões) em uma nova rodada de financiamento que avalia a criadora do Claude em US$ 965 bilhões (R$ 4,87 trilhões), superando pela primeira vez sua rival OpenAI antes de uma esperada abertura de capital.

A empresa de San Francisco, fundada por ex-funcionários da OpenAI, praticamente triplicou em três meses sua avaliação — de US$ 380 bilhões (R$ 1,9 trilhão) em fevereiro — após o fechamento de uma nova rodada recorde de financiamento liderada pelos fundos de investimento Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia Capital.

"Esses recursos nos ajudarão a atender à demanda histórica que estamos experimentando, permanecer na vanguarda da pesquisa e levar o Claude a mais ambientes de trabalho", declarou Krishna Rao, diretor financeiro da Anthropic.

A rodada também inclui US$ 15 bilhões (R$ 75,7 bilhões) em compromissos já anunciados por gigantes da computação em nuvem, entre eles US$ 5 bilhões (R$ 25,2 bilhões) da Amazon.

A start-up afirma que sua receita anualizada — uma extrapolação para 12 meses das receitas recentes — superou o patamar de US$ 47 bilhões, frente aos US$ 14 bilhões (R$ 70,7 bilhões) registrados quando realizou sua rodada de financiamento em fevereiro.

Esse salto ilustra a adoção acelerada de suas ferramentas profissionais, entre as quais se destaca o Claude Code, seu assistente de programação para desenvolvedores.

O crescimento da Anthropic se baseia em uma aposta: entregar a IA generativa prioritariamente às empresas. A OpenAI, por sua vez, havia apostado primeiro no mercado consumidor, amplamente dominado por seu modelo ChatGPT e pelas ferramentas Gemini, do Google.

Esse sucesso, no entanto, veio acompanhado de grandes dificuldades para a Anthropic na hora de atender à demanda por capacidade computacional, devido à falta de chips e servidores suficientes.

Para enfrentar a explosão dessa demanda, a Anthropic assinou recentemente acordos para vários gigawatts de capacidade com Amazon, Google e Broadcom, além de uma parceria com a SpaceX, grupo de Elon Musk.

Agora avaliada acima de sua principal rival, a OpenAI — cuja última rodada de financiamento, em março, a avaliou em US$ 852 bilhões (R$ 4,3 trilhões) —, espera-se que a Anthropic abra seu capital até o fim do ano, segundo analistas e mercados financeiros.

Por sua vez, a OpenAI se prepara para apresentar sua documentação preliminar para abertura de capital, segundo vários meios de comunicação, enquanto a SpaceX publicou sua documentação na semana passada, no caminho para um possível recorde de estreia nos mercados financeiros.

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