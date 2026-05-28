Ben Shelton, número 5 do mundo, cai na 2ª rodada em Roland Garros
compartilheSIGA
O tenista americano Ben Shelton, número 5 do mundo, foi eliminado na segunda rodada de Roland Garros ao ser surpreendido pelo belga Raphaël Collignon (N.62) nesta quinta-feira (28).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Collignon fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 7-5 e 6-4, em duas horas, sem ter seu serviço quebrado.
Esse resultado deixa o canadense Felix Auger-Aliassime (N.6) como o jogador mais bem ranqueado do lado superior da chave, que nesta quinta-feira perdeu o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, eliminado pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo (N.56).
Collignon, que no ano passado chegou à terceira rodada do US Open, terá como próximo adversário o italiano Matteo Arnaldi (N.104), que bateu o grego Stefanos Tsitsipas (N.79), finalista em Paris em 2021.
Para Shelton, a derrota representa sua primeira eliminação antes de uma terceira rodada de Grand Slam desde que caiu nessa mesma fase de Wimbledon em 2023.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jc/mw/dr/raa/cb/am