Ben Shelton, número 5 do mundo, cai na 2ª rodada em Roland Garros

28/05/2026 18:23

O tenista americano Ben Shelton, número 5 do mundo, foi eliminado na segunda rodada de Roland Garros ao ser surpreendido pelo belga Raphaël Collignon (N.62) nesta quinta-feira (28).

Collignon fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 7-5 e 6-4, em duas horas, sem ter seu serviço quebrado.

Esse resultado deixa o canadense Felix Auger-Aliassime (N.6) como o jogador mais bem ranqueado do lado superior da chave, que nesta quinta-feira perdeu o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, eliminado pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo (N.56).

Collignon, que no ano passado chegou à terceira rodada do US Open, terá como próximo adversário o italiano Matteo Arnaldi (N.104), que bateu o grego Stefanos Tsitsipas (N.79), finalista em Paris em 2021.

Para Shelton, a derrota representa sua primeira eliminação antes de uma terceira rodada de Grand Slam desde que caiu nessa mesma fase de Wimbledon em 2023.

