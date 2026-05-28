EUA proíbe voos de drones nos arredores dos estádios da Copa do Mundo

Os voos de drones serão proibidos nos arredores dos estádios dos Estados Unidos nos dias de jogos da Copa do Mundo de 2026 e das 'Fan Fests', anunciou a Administração Federal de Aviação (FAA) do país nesta quinta-feira (28).

Nos dias de jogos do torneio, que começa em 11 de junho, não serão permitidas operações aéreas, incluindo drones, em um raio de 4,8 quilômetros dos estádios e até 900 metros de altitude, informou a FAA em comunicado.

A medida será aplicada nas 11 sedes americanas do Mundial, exceto para casos autorizados pelo controle de tráfego aéreo.

A zona de restrição em torno das 'Fan Fests' terá de 1,8 km de extensão e 300 m de altitude.

"A FAA está utilizando todas as ferramentas à sua disposição para proteger o espaço aéreo, incluindo o reforço das medidas de fiscalização relacionadas a drones", afirmou o administrador da agência, Bryan Bedford.

"Os pilotos de drones devem esperar medidas rápidas caso violem o espaço aéreo proibido", alertou Bedford.

Segundo a FAA, quem infringir essas regras poderá ser multado em até US$ 100 mil (R$ 505 mil na cotação atual) e ter seu dispositivo confiscado, além de enfrentar processo penal em nível federal.

Em uma coletiva de imprensa em Atlanta, o FBI afirmou estar cooperando com outras agências e ministérios "para garantir a segurança do espaço aéreo".

"Nossa prioridade é transmitir a mensagem de que existe uma zona livre de drones", ressaltou Aaron Hope, membro do FBI em Atlanta. "Se for necessário interceptar um drone, temos a tecnologia para isso".

A FAA anunciou que vai utilizar um novo programa de detecção rápida de voo de drones e localização de seus pilotos (Deter, na sigla em inglês) durante a Copa do Mundo, que os Estados Unidos organizarão em conjunto com Canadá e México até o dia 19 de julho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

elm-cyj/bpe/gbv/cl/cb/am