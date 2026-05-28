EUA proíbe voos de drones nos arredores dos estádios da Copa do Mundo
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Os voos de drones serão proibidos nos arredores dos estádios dos Estados Unidos nos dias de jogos da Copa do Mundo de 2026 e das 'Fan Fests', anunciou a Administração Federal de Aviação (FAA) do país nesta quinta-feira (28).
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Nos dias de jogos do torneio, que começa em 11 de junho, não serão permitidas operações aéreas, incluindo drones, em um raio de 4,8 quilômetros dos estádios e até 900 metros de altitude, informou a FAA em comunicado.
A medida será aplicada nas 11 sedes americanas do Mundial, exceto para casos autorizados pelo controle de tráfego aéreo.
A zona de restrição em torno das 'Fan Fests' terá de 1,8 km de extensão e 300 m de altitude.
"A FAA está utilizando todas as ferramentas à sua disposição para proteger o espaço aéreo, incluindo o reforço das medidas de fiscalização relacionadas a drones", afirmou o administrador da agência, Bryan Bedford.
"Os pilotos de drones devem esperar medidas rápidas caso violem o espaço aéreo proibido", alertou Bedford.
Segundo a FAA, quem infringir essas regras poderá ser multado em até US$ 100 mil (R$ 505 mil na cotação atual) e ter seu dispositivo confiscado, além de enfrentar processo penal em nível federal.
Em uma coletiva de imprensa em Atlanta, o FBI afirmou estar cooperando com outras agências e ministérios "para garantir a segurança do espaço aéreo".
"Nossa prioridade é transmitir a mensagem de que existe uma zona livre de drones", ressaltou Aaron Hope, membro do FBI em Atlanta. "Se for necessário interceptar um drone, temos a tecnologia para isso".
A FAA anunciou que vai utilizar um novo programa de detecção rápida de voo de drones e localização de seus pilotos (Deter, na sigla em inglês) durante a Copa do Mundo, que os Estados Unidos organizarão em conjunto com Canadá e México até o dia 19 de julho.
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