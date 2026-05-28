Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Três cargueiros são atacados por drones na costa da Turquia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/05/2026 17:49

compartilhe

SIGA

Três cargueiros foram atacados nesta quinta-feira (28) por drones no mar Negro, em frente à costa norte da Turquia, sem deixar vítimas, informaram veículos de comunicação turcos que citam um operador.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a agência marítima turca Tribeca, os três navios navegavam sem carga quando foram atacados em frente ao porto de Sinop, informaram os veículos privados Halk TV, Sözcü e o jornal Turkiye.

Tratam-se dos cargueiros "James II", com bandeira de Palau, e do "Altura" e do "Velora", ambos sob bandeira de Serra Leoa.

A guarda costeira turca interveio e as três tripulações estão a salvo, assegurou a Tribeca.

Não foi registrado nenhum caso de poluição.

Essa série de ataques, ocorridos à tarde, não foi reivindicada e as autoridades turcas não comentaram imediatamente a operação. Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, os dois países se enfrentam regularmente no mar Negro.

Vários petroleiros pertencentes à "frota fantasma" utilizada por Moscou para contornar as sanções ocidentais foram atacados pela Ucrânia no final de 2025 no mar Negro, na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) turca. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ach/mr/vel/ic/am

Tópicos relacionados:

aviacao conflito russia turquia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay