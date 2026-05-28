Após queda de Sinner, Sabalenka e Gauff avançam em Roland Garros

A bielorrussa Aryna Sabalenka e a americana Coco Gauff, números 1 e 4 do tênis feminino, respectivamente, avançaram em Roland Garros ao vencerem sem dificuldades seus jogos pela segunda rodada nesta quinta-feira (28).

Um dia depois da eliminação da cazaque Elena Rybakina (N.2) e com o torneio parisiense ainda se recuperando da surpreendente queda do número 1 masculino, o italiano Jannik Sinner, os jogos de Sabalenka e Gauff atraíram as atenções.

A bielorrussa derrotou em uma hora e 35 minutos a francesa Elsa Jacquemot (N.67) por 2 sets a 0 (7-5 e 6-2), na mesma quadra em que Sinner caiu em cinco sets diante do argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Jacquemot deu trabalho a Sabalenka no início da partida, mas a líder do ranking da WTA foi aos poucos encontrando seu ritmo, até selar uma vitória tranquila no segundo set.

Gauff, atual campeã do torneio, teve menos problemas para vencer a egípcia Mayar Sherif (N.129) em sets diretos (6-3 e 6-2).

O jogo durou mais tempo (uma hora e 50 minutos) porque Sherif ofereceu resistência no primeiro set com games longos, que a americana conseguiu superar.

Na terceira rodada, Sabalenka vai enfrentar a australiana de origem russa Daria Kasatkina (N.53), enquanto Gauff terá como adversária a britânica Katie Boulter (71ª) ou a austríaca Anastasia Potapova (N.30).

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