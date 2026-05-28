Brasil em alerta por lesão de Neymar antes da Copa do Mundo

A presença de Neymar na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 contra Marrocos está em risco, devido a uma lesão muscular na panturrilha direita que o deixará longe dos gramados entre duas e três semanas.

A quinze dias do início da Copa do Mundo, Neymar ficará fora dos amistosos que a seleção de Carlo Ancelotti jogará contra Panamá, no domingo no Rio de Janeiro, e Egito, em 6 de junho, em Cleveland.

O astro de 34 anos tem situação complicada para chegar à estreia mundialista em 13 de junho, em Nova Jersey, mas muitos brasileiros confiam em contar com ele para lutar pelo sexto título mundial.

O médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, informou nesta quinta-feira que uma ressonância magnética "identificou uma lesão muscular de grau dois", uma ruptura parcial de fibras.

Ao revelar o diagnóstico e o prazo de afastamento, Lasmar destacou que o atacante está em "tratamento intensivo" e que será "avaliada diariamente sua evolução".

"A gente sabe da grandeza de Neymar. Acho que o doutor já deixou bem claro qual é a evolução dele, acho que a gente tem que respeitar. Claro que nenhum jogador gosta de estar lesionado, mas tomara que o Neymar e todos os jogadores estejam saudáveis para jogar os jogos, porque a gente sabe que precisamos de todos os jogadores", disse em entrevista coletiva o volante Casemiro, um dos homens de confiança de Carlo Ancelotti.

- "Vamos, Neymar!" -

O volante foi bombardeado com perguntas sobre o camisa 10 do Santos no centro de treinamentos da Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde o Brasil iniciou na quarta-feira sua preparação para a Copa do Mundo.

Na entrada do local chegou um grupo de torcedores, um deles com uma faixa com a mensagem "Vamos, Neymar!", que dedicava uma música ao ídolo.

"A gente vai ser hexa ele. Mesmo que não entre como titular absoluto, mas mesmo 10 minutos que ele entrar, eu sei que o cara vai fazer diferença", disse à AFP o torcedor Alex Alcunha, músico do Rio.

A decisão de Ancelotti de convocar o craque provocou comemorações no Brasil, que viralizaram nas redes sociais, mas também críticas pela falta de sequência do jogador nos últimos meses.

"A gente sabe da qualidade que o Neymar tem dentro do campo e toda vez que a gente vem aqui tem que falar do Neymar, Neymar, Neymar", comentou Casemiro, pedindo calma.

Neymar se apresentou na concentração na quarta-feira, sem poder participar do primeiro treino da Seleção.

Ele havia desfalcado o Santos nas últimas partidas, cujo treinador, Cuca, afirmou que ele havia sofrido uma "lesão leve", um simples golpe.

O Peixe esclareceu nesta quinta-feira (28), em comunicado, que os exames realizados no jogador "foram compartilhados" com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 18 de maio, dia em que Ancelotti anunciou sua lista de 26 jogadores.

"Os profissionais do Santos FC conhecem a capacidade de recuperação do atleta e estão confiantes de que Neymar estará pronto para disputar a Copa do Mundo", acrescentou o texto.

- Um calvário interminável -

Maior artilheiro da história da Seleção, com 79 gols, Neymar foi a grande surpresa da convocação para a Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

O ex-astro do Barcelona e do Paris Saint-Germain disputou sua última partida com a amarelinha em outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão para iniciar um calvário que ainda atravessa em plena preparação para sua quarta Copa do Mundo.

A Seleção teve na manhã desta quinta-feira uma nova sessão de treinamentos.

Ela contou com um convidado ilustre, Luiz Felipe Scolari, técnico vencedor do último dos cinco títulos mundiais do gigante sul-americano, na Coreia do Sul e Japão em 2002.

Independentemente da situação de Neymar, Casemiro destacou a "experiência" do companheiro: "Ele já passou por muitas coisas no futebol".

E a voz de Casemiro não é qualquer uma.

O meia de 34 anos, que conquistou sob o comando de Ancelotti duas das cinco Liga dos Campeões que colecionou no Real Madrid, retornou em junho do ano passado à Seleção Brasileira, com a chegada do italiano ao comando técnico. Ele estava ausente desde 2023.

Ele tem sido peça-chave ao estar presente em nove dos dez jogos dirigidos por Ancelotti, todos como titular.

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