EUA e Irã alcançam acordo-quadro sujeito à aprovação de Trump (fontes americanas)
compartilheSIGA
Os negociadores americanos e iranianos alcançaram um acordo-quadro para prorrogar o cessar-fogo de 60 dias, mas este ainda requer a aprovação do presidente Donald Trump, informaram fontes americanas à AFP.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As fontes confirmaram a informação publicada pelo site noticioso Axios, segundo a qual ambas as partes tinham alcançado um acordo sobre um memorando de entendimento para estender a trégua e iniciar negociações sobre o programa nuclear do Irã.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dk/acb/dg/mar/mvv