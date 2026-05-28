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EUA e Irã alcançam acordo-quadro sujeito à aprovação de Trump (fontes americanas)

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AFP
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Repórter
28/05/2026 13:31

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Os negociadores americanos e iranianos alcançaram um acordo-quadro para prorrogar o cessar-fogo de 60 dias, mas este ainda requer a aprovação do presidente Donald Trump, informaram fontes americanas à AFP. 

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As fontes confirmaram a informação publicada pelo site noticioso Axios, segundo a qual ambas as partes tinham alcançado um acordo sobre um memorando de entendimento para estender a trégua e iniciar negociações sobre o programa nuclear do Irã.

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dk/acb/dg/mar/mvv

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