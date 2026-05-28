Agência de Saúde da União Africana promete vacina para cepa Bundibugyo do ebola até o fim de 2026
Uma vacina contra a cepa Bundibugyo do vírus ebola estará pronta até o fim do ano, afirmou, nesta quinta-feira (28), o diretor do Centro Africano para o Controle e a Prevenção de Doenças (Africa CDC).
"Podemos dizer-lhes com certeza que, até o fim de 2026, o Africa CDC se assegurará de que tenhamos uma vacina e um medicamento contra a Bundibugyo", declarou seu diretor, Jean Kaseya, a jornalistas.
