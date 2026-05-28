Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

México atrai investimentos farmacêuticos para reduzir a dependência de fontes estrangeiras

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/05/2026 12:54

compartilhe

SIGA

O México anunciou, nesta quinta-feira (28), um investimento bilionário de oito empresas farmacêuticas para impulsionar sua produção nacional e reduzir a dependência de gigantes asiáticos como China e Índia. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A presidente Claudia Sheinbaum apresentou os projetos, que totalizam aproximadamente 1,2 bilhão de dólares (cerca de 6 bilhões de reais), em sua coletiva de imprensa matinal. Os projetos envolvem empresas mexicanas e multinacionais como Abbott, Bristol-Myers Squibb, Sanofi e Bayer. 

"O que buscamos é aumentar a produção de medicamentos no México, para que não sejamos tão dependentes de países estrangeiros. Isso não significa fechar as fronteiras" para importações, afirmou a presidente. 

Um segundo objetivo, acrescentou, é que a produção nacional leve a preços mais baixos tanto para o público quanto para as instituições de saúde pública. 

O sistema público de saúde tem enfrentado queixas sobre a escassez de certos medicamentos, particularmente remédios altamente especializados para pacientes com câncer. 

Segundo os projetos apresentados, os investimentos serão destinados à produção de medicamentos e vacinas e à pesquisa, e gerarão mais de 7.000 empregos diretos e indiretos.

O anúncio faz parte do "Plano México", lançado por Sheinbaum para atrair investimentos em troca de incentivos fiscais, com o objetivo de fortalecer a produção nacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sem/jt/nn/aa

Tópicos relacionados:

empresas investimentos mexico saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay