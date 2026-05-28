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EUA ameaça impor sanções a Omã caso o país coopere com o Irã no Estreito de Ormuz

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Repórter
28/05/2026 12:54

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O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, ameaçou nesta quinta-feira (28) tomar medidas contra Omã caso o país ajude o Irã a impor um sistema de pedágio no estratégico Estreito de Ormuz. 

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"Omã, em particular, deve saber que o Departamento do Tesouro dos EUA irá visar agressivamente qualquer ator envolvido — direta ou indiretamente — na facilitação da cobrança de pedágio no estreito, e quaisquer parceiros em potencial serão sancionados", alertou Bessent em uma publicação no X.

A importante via navegável, por onde normalmente passa cerca de um quinto do suprimento energético mundial, tornou-se um ponto crítico desde que os EUA e Israel iniciaram as hostilidades contra o Irã no final de fevereiro.

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bys/jz/nn/aa

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