EUA ameaça impor sanções a Omã caso o país coopere com o Irã no Estreito de Ormuz

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, ameaçou nesta quinta-feira (28) tomar medidas contra Omã caso o país ajude o Irã a impor um sistema de pedágio no estratégico Estreito de Ormuz.

"Omã, em particular, deve saber que o Departamento do Tesouro dos EUA irá visar agressivamente qualquer ator envolvido — direta ou indiretamente — na facilitação da cobrança de pedágio no estreito, e quaisquer parceiros em potencial serão sancionados", alertou Bessent em uma publicação no X.

A importante via navegável, por onde normalmente passa cerca de um quinto do suprimento energético mundial, tornou-se um ponto crítico desde que os EUA e Israel iniciaram as hostilidades contra o Irã no final de fevereiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bys/jz/nn/aa