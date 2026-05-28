Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA quer proibir o direito de pouso de companhias aéreas iranianas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/05/2026 12:17

compartilhe

SIGA

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse nesta quinta-feira (28) que os Estados Unidos vão suspender o acesso das companhias aéreas iranianas a locais de pouso e reabastecimento, sem esclarecer como pretende aplicar esta medida em nível mundial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Bessent afirmou que Washington "fechará o acesso das companhias aéreas iranianas a pontos de aterrissagem, reabastecimento de combustível e venda de passagens", sem oferecer mais detalhes.

"Apenas um desfecho satisfatório nas negociações colocará fim à espiral descendente" para o Irã, advertiu.

As duas companhias aéreas iranianas oficiais do Irã, Iran Air e Mahan air, já estão sujeitas a sanções.

O Departamento do Tesouro anunciou, na quarta-feira (27), sanções contra a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irã, a nova agência de Teerã que pretende cobrar tarifas pela passagem pelo Estreito de Ormuz.

Teerã fechou de fato esta rota marítima, crucial para o transporte de energia, após os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro.

Desde então, os custos de energia dispararam em todo o mundo.

As forças americanas e iranianas mantêm um cessar-fogo desde 8 de abril, que já foi violado várias vezes, enquanto um acordo de paz é negociado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bys/jz/nn/rm/aa

Tópicos relacionados:

aviacao eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay