Portugal bate recorde de dia mais quente de maio

Portugal registrou nesta semana o dia mais quente de maio de sua história, informou a agência meteorológica nacional nesta quinta-feira (28).

As temperaturas chegaram a 40,3°C na quarta-feira na cidade de Mora, no centro do país, superando o recorde anterior de 40°C, estabelecido em maio de 2001, segundo a agência.

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