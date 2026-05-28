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Confronto entre guerrilhas deixa 48 mortos na Colômbia

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AFP
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Repórter
28/05/2026 11:05

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Confrontos entre duas facções da extinta guerrilha das Farc deixaram 48 rebeldes mortos na Amazônia colombiana, informou um prefeito local à AFP nesta quinta-feira (28). 

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A poucos dias das eleições presidenciais de 31 de maio, as duas facções rebeldes disputam o controle territorial e os lucros do narcotráfico e da mineração ilegal no departamento de Guaviare. 

"Os corpos estão amontoados lá; precisam ser removidos", disse Willy Rodríguez, prefeito de San José del Guaviare, em um telefonema com a AFP. 

As autoridades ainda não conseguiram chegar à área e o número de mortos está sendo informado pela comunidade que vive imersa no fogo cruzado.

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als/nn/aa

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