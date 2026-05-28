Sinner é eliminado de Roland Garros pelo argentino Cerúndolo
O italiano Jannik Sinner, número um do mundo e grande favorito ao título, foi eliminado de Roland Garros nesta quinta-feira (28), na segunda rodada, ao ser derrotado pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo (56º) por 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6, em uma partida na qual se entregou devido ao calor.
Quando Sinner vencia por 5-2 no terceiro set, sob o calor escaldante, o italiano de 24 anos sucumbiu e deixou a vitória escapar após ter controlado claramente o início da partida.
