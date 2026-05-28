Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Inflação nos EUA atingiu 3,8% em abril na comparação anual (índice PCE)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/05/2026 10:41

compartilhe

SIGA

O índice de inflação preferido pelo Federal Reserve dos Estados Unidos atingiu sua maior taxa anual desde 2023 em abril, de acordo com dados do governo divulgados nesta quinta-feira (28), em meio a um impacto econômico significativo da guerra com o Irã. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) subiu 3,8% em relação ao ano anterior, informou o Departamento do Comércio, ante 3,5% em março. 

O novo número está alinhado com as expectativas dos economistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo Wall Street Journal. 

O relatório do governo também avalia os gastos e a renda dos americanos. Enquanto os gastos aumentaram 0,5% em relação ao mês anterior, a renda sofreu uma queda inesperada de 0,1%, também em relação ao mês anterior. 

Como resultado, a taxa de poupança das famílias caiu para 2,6%, ante 3,2% em março. 

"Isso demonstra a extensão da pressão financeira a que os americanos estão submetidos atualmente", comentou na rede X Heather Long, a economista do banco americano Navy Federal Credit Union, que considerou "insustentável" o fato de a renda não estar acompanhando o ritmo dos gastos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aha/acb/mar/nn/aa

Tópicos relacionados:

conjuntura consumo eua inflacao macroeconomia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay