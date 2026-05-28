Inflação nos EUA atingiu 3,8% em abril na comparação anual (índice PCE)

O índice de inflação preferido pelo Federal Reserve dos Estados Unidos atingiu sua maior taxa anual desde 2023 em abril, de acordo com dados do governo divulgados nesta quinta-feira (28), em meio a um impacto econômico significativo da guerra com o Irã.

O Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) subiu 3,8% em relação ao ano anterior, informou o Departamento do Comércio, ante 3,5% em março.

O novo número está alinhado com as expectativas dos economistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo Wall Street Journal.

O relatório do governo também avalia os gastos e a renda dos americanos. Enquanto os gastos aumentaram 0,5% em relação ao mês anterior, a renda sofreu uma queda inesperada de 0,1%, também em relação ao mês anterior.

Como resultado, a taxa de poupança das famílias caiu para 2,6%, ante 3,2% em março.

"Isso demonstra a extensão da pressão financeira a que os americanos estão submetidos atualmente", comentou na rede X Heather Long, a economista do banco americano Navy Federal Credit Union, que considerou "insustentável" o fato de a renda não estar acompanhando o ritmo dos gastos.

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