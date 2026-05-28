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Neymar é dúvida para estreia do Brasil na Copa devido a uma lesão muscular

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Repórter
28/05/2026 10:06

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Neymar sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e sua recuperação levará de duas a três semanas, informou nesta quinta-feira (28) o médico da Seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Isso coloca em risco a participação do craque na estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos.

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Neymar desfalcará o Brasil nos amistosos contra o Panamá, no domingo, no Rio de Janeiro, e contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos, e é improvável que esteja disponível para a estreia da Seleção na Copa do Mundo, no dia 13 de junho.

Uma ressonância magnética "identificou uma lesão muscular de grau dois. Nossa expectativa é que em um prazo de duas ou três semanas esteja liberado", disse o médico no complexo Granja Comary, próximo ao Rio, onde a Seleção iniciou sua concentração para a Copa do Mundo na quarta-feira.

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erc/pm/aa

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