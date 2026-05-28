Alemanha e Países Baixos estabelecerão centro de comando da Otan nos países bálticos

AFP
AFP
28/05/2026 09:08

A Alemanha e os Países Baixos estabelecerão um quartel tático conjunto nos países bálticos ainda este ano para comandar as forças no flanco leste da Otan e ajudar a dissuadir a Rússia, anunciou o governo alemão nesta quinta-feira (28). 

O centro de comando conjunto alemão-holandês, conhecido como 1GNC, "assumirá um papel de comando no flanco leste da Otan, especificamente na região da Estônia e Letônia", afirmou o Ministério da Defesa alemão em comunicado. 

"O destacamento de um quartel tático adicional na região fortalece a coesão da Otan e apoia a dissuasão contra a Rússia", acrescentou. 

Atualmente, as forças da Otan na região do báltico estão sob o comando de um único quartel-general, na cidade polonesa de Szczecin. 

O novo centro de comando visa proporcionar à Otan maior capacidade e uma resposta mais rápida. 

O 1GNC é um centro de comando capaz de controlar até 50.000 soldados, se necessário.

fec/fz/jxb/mab/ahg/aa

