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Guatemala aceita ataques conjuntos dos EUA contra narcotraficantes, diz NYT

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AFP
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Repórter
28/05/2026 07:35

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A Guatemala concordou em realizar ataques conjuntos com os Estados Unidos contra traficantes de drogas dentro de seu território, informou nesta quinta-feira (28) o jornal americano The New York Times. 

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A medida marca uma escalada na ofensiva do presidente dos EUA, Donald Trump, contra os cartéis de drogas que operam a partir da América Latina. 

Segundo o jornal, o presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, concordou com os ataques em conversa telefônica com o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, realizada na semana passada. 

A nação centro-americana solicitou formalmente "cooperação em operações lideradas pelas forças de segurança guatemaltecas contra organizações de tráfico de drogas" em uma carta endereçada a Hegseth, informou ao jornal o gabinete da Presidência. 

O governo Trump começou a atacar embarcações no mar do Caribe e no leste do oceano Pacífico em setembro passado, insistindo que está em guerra contra aqueles que denomina "narcoterroristas" que operam a partir da América Latina. 

No entanto, não apresentou provas conclusivas de que as embarcações que ataca estejam envolvidas no tráfico de drogas — fato que gerou um acalorado debate sobre a legalidade das operações. 

A ONU denunciou essas ações como "execuções extrajudiciais".

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bur-cms/mtp/ahg/avl/aa

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