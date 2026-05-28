Guatemala aceita ataques conjuntos dos EUA contra narcotraficantes, diz NYT

A Guatemala concordou em realizar ataques conjuntos com os Estados Unidos contra traficantes de drogas dentro de seu território, informou nesta quinta-feira (28) o jornal americano The New York Times.

A medida marca uma escalada na ofensiva do presidente dos EUA, Donald Trump, contra os cartéis de drogas que operam a partir da América Latina.

Segundo o jornal, o presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, concordou com os ataques em conversa telefônica com o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, realizada na semana passada.

A nação centro-americana solicitou formalmente "cooperação em operações lideradas pelas forças de segurança guatemaltecas contra organizações de tráfico de drogas" em uma carta endereçada a Hegseth, informou ao jornal o gabinete da Presidência.

O governo Trump começou a atacar embarcações no mar do Caribe e no leste do oceano Pacífico em setembro passado, insistindo que está em guerra contra aqueles que denomina "narcoterroristas" que operam a partir da América Latina.

No entanto, não apresentou provas conclusivas de que as embarcações que ataca estejam envolvidas no tráfico de drogas — fato que gerou um acalorado debate sobre a legalidade das operações.

A ONU denunciou essas ações como "execuções extrajudiciais".

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