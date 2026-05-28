Incêndio em internato feminino no Quênia deixa 16 mortos e 73 feridos, segundo a polícia

Pelo menos 16 pessoas, a maioria estudantes, morreram e 73 ficaram feridas quando um incêndio irrompeu em um dormitório de um internato feminino no Quênia, informou uma fonte policial à AFP nesta quinta-feira (28).

Até o momento, nenhum balanço oficial foi divulgado, nem foram fornecidos mais detalhes sobre as idades das jovens hospedadas nesta instituição de ensino.

O incêndio foi notificado nesta quinta-feira, às 3h30 (21h30 de quarta-feira, no horário de Brasília), na escola de meninas Utumishi, em Gilgil, uma cidade a aproximadamente 100 quilômetros ao norte de Nairóbi, informou a Cruz Vermelha à AFP. A organização afirmou ter enviado equipes ao local, mas não forneceu um balanço próprio de vítimas.

Gilgil abriga um importante quartel do Exército queniano.

Segundo um correspondente no local, vários pais correram aterrorizados para a escola em busca de notícias de suas filhas, reunindo-se no pátio da instituição.

O ministro do Interior do Quênia, Kipchumba Murkomen, e o vice-chefe de polícia, Eliud Lagat, encontram-se atualmente no local, anunciou a polícia queniana na rede social X.

O diretor do Diretório de Investigações Criminais (DCI), Mohammed Amin, está em Gilgil supervisionando "a investigação preliminar sobre as causas do incêndio", acrescentou a polícia.

No Quênia, muitas estudantes frequentam esse tipo de internato, onde foram registrados vários incêndios com vítimas fatais nos últimos anos.

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