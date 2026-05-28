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Uma soldado israelense foi morta por um drone lançado pelo Hezbollah

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AFP
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Repórter
28/05/2026 06:48

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O exército de Israel anunciou, nesta quinta-feira (28), que uma militar morreu no dia anterior após ser atingida por um drone explosivo lançado pelo grupo Hezbollah, perto da fronteira com o Líbano, elevando para 24 o número de mortos em suas fileiras desde o início de março.

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A sargento Rotem Yanai, de 20 anos, "caiu durante uma operação militar no norte de Israel", afirmou o exército em um breve comunicado. 

Uma porta-voz do exército confirmou à AFP que a militar foi morta por um drone do Hezbollah. 

Até o momento, 24 israelenses — 23 soldados e um prestador de serviços civil — morreram desde a retomada das hostilidades com o grupo pró-iraniano Hezbollah, no início de março.

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mib/cgo/apz/ahg/avl/aa

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