Irã denuncia violação do cessar-fogo após ataque dos EUA no sul
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O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou, nesta quinta-feira (28), o que classificou como uma violação do cessar-fogo por parte dos Estados Unidos, após um ataque na cidade portuária de Bandar Abbas.
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O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmou que o Irã "tomará todas as medidas necessárias para defender sua soberania nacional" e, no mesmo pronunciamento, condenou a "retórica ameaçadora" de Washington contra a república islâmica e o seu vizinho Omã.
O presidente Donald Trump havia ameaçado "explodir" Omã, que também atua como mediador no conflito, ao ser questionado sobre um possível acordo de curto prazo que permitiria ao Irã e àquele país controlar o Estreito de Ormuz.
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