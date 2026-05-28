Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã denuncia violação do cessar-fogo após ataque dos EUA no sul

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/05/2026 06:23

compartilhe

SIGA

O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou, nesta quinta-feira (28), o que classificou como uma violação do cessar-fogo por parte dos Estados Unidos, após um ataque na cidade portuária de Bandar Abbas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmou que o Irã "tomará todas as medidas necessárias para defender sua soberania nacional" e, no mesmo pronunciamento, condenou a "retórica ameaçadora" de Washington contra a república islâmica e o seu vizinho Omã. 

O presidente Donald Trump havia ameaçado "explodir" Omã, que também atua como mediador no conflito, ao ser questionado sobre um possível acordo de curto prazo que permitiria ao Irã e àquele país controlar o Estreito de Ormuz.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ap-mz/avl/pb/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra ira oma politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay