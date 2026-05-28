Irã afirma ter disparado contra quatro navios que tentavam atravessar Ormuz

As forças iranianas abriram fogo contra quatro navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz, informou nesta quinta-feira (28) a emissora estatal Irib, no mesmo dia em que os Estados Unidos realizaram novos ataques no sul da república islâmica.

“Quatro embarcações tentaram cruzar o Estreito de Ormuz e entrar no Golfo Pérsico sem se coordenar com as forças de segurança”, publicou a Irib no Telegram, ao indicar que o incidente ocorreu por volta das 00h35 locais (18h05 de quarta no horário de Brasília), mas sem dar detalhes sobre a situação dos navios.

“Eles foram advertidos, mas, como ignoraram o aviso, foram efetuados tiros de advertência, o que os obrigou a recuar”, acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-ceg/mjw/arm/cr/ic