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Irã afirma ter disparado contra quatro navios que tentavam atravessar Ormuz

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AFP
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Repórter
28/05/2026 00:06

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As forças iranianas abriram fogo contra quatro navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz, informou nesta quinta-feira (28) a emissora estatal Irib, no mesmo dia em que os Estados Unidos realizaram novos ataques no sul da república islâmica. 

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“Quatro embarcações tentaram cruzar o Estreito de Ormuz e entrar no Golfo Pérsico sem se coordenar com as forças de segurança”, publicou a Irib no Telegram, ao indicar que o incidente ocorreu por volta das 00h35 locais (18h05 de quarta no horário de Brasília), mas sem dar detalhes sobre a situação dos navios. 

“Eles foram advertidos, mas, como ignoraram o aviso, foram efetuados tiros de advertência, o que os obrigou a recuar”, acrescentou.

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bur-ceg/mjw/arm/cr/ic

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