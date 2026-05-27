Platense derruba invencibilidade do Corinthians (2-0) e vai às oitavas da Libertadores

O Platense se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores após vencer o Corinthians, já classificado, por 2 a 1 nesta quarta-feira (27), em São Paulo, pela sexta e última rodada do Grupo E.

Dois gols de Franco Zapiola, um de pênalti no primeiro tempo e outro aproveitando uma grave falha do goleiro Hugo Souza no segundo, garantiram os três pontos e a vaga na próxima fase para o time argentino, que participa pela primeira vez da Libertadores.

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