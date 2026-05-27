Incidente químico deixa dois mortos e nove desaparecidos em fábrica nos EUA

Um incidente químico em uma fábrica de papel no noroeste dos Estados Unidos deixou dois mortos e nove desaparecidos, que podem ter falecido, informaram as autoridades nesta quarta-feira (27).

Um enorme tanque que continha milhares de galões de uma substância altamente cáustica implodiu na terça-feira na planta de Longview, uma cidade de 40 mil habitantes no estado de Washington.

Duas pessoas morreram e as autoridades interromperam as operações de resgate de outras nove que ainda não foram localizadas, disse Scott Goldstein, do corpo de bombeiros Cowlitz 2.

“Declaramos que este incidente deixou de ser uma operação de resgate e passou a ser uma de recuperação”, afirmou em uma coletiva de imprensa. Outras nove pessoas ficaram feridas.

Goldstein informou que o acidente na Nippon Dynawave Packaging ocorreu durante a troca de turno na madrugada, quando um tanque de 900 mil galões que continha uma substância chamada licor branco se rompeu.

O licor branco é uma solução altamente alcalina que contém hidróxido de sódio e sulfeto de sódio. É utilizada para decompor lascas de madeira e produzir a polpa com a qual o papel é fabricado.

Veículos, edifícios e equipamentos foram danificados pelo derramamento. Bombeiros especializados continuam tentando determinar onde estão as pessoas desaparecidas.

Segundo Goldstein, acredita-se que restem cerca de 25 mil galões no tanque, mas que ele esteja estável.

“Estamos nos preparando para que este seja o pior desastre industrial da história moderna do estado de Washington”, declarou o governador do estado, Bob Ferguson.

A Nippon Dynawave Packaging é subsidiária do grupo japonês Nippon Paper. Produz 8 bilhões de embalagens individuais por ano para abastecer clientes na América do Norte, Ásia e outras partes do mundo.

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